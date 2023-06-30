عمرو زكريا نائبا لرئيس لجنة علوم المحيطات باليونسكو

فازت مصر ممثلة بالدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار و المصايد، بمنصب نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونسكو(IOC UNESCO).

جاء ذلك فى الإنتخابات التى عقدت خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمقر اليونسكو بباريس خلال الفترة من 20 الى 30 يونيو 2023.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذا المقعد كنائب للرئيس لإدارة المجموعة الخامسة و التى تختص بالدول الأفريقيا و العربية.

وجاء هذا الفوز نتيجة مباشرة لما قدمه الدكتور عمرو حمودة من مجهودات خلال توليه للكثير من المهام التى تختص بعلوم البحار بإفريقية كونه نقطة الإتصال للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات في مصر ؛ الشريك المنفذ لعقد الأمم المتحدة للمحيطات في أفريقيا ؛ نقطة الإتصال لنظام الإنذار المبكر من تسونامي NEAMTWS في مصر ؛ خبير المحيطات في أفريقيا والدول الجزرية المجاورة وخبير في مجموعة IOC لتنمية القدرات.

مهام لجنة علوم المحيطات

يذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات هى لجنة تابعة لليونسكو (UNESCO/IOC)، تم إنشاؤها عام 1960، وتُعدّ هذه اللجنة الوحيدة داخل منظمة الأمم المتحدة المختصة بعلوم البحار وهى مسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمى والدولى. وتهدف اللجنة لتعزيز التعاون الدولى وتنسيق البرامج فى مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات، من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.

وتكمن المهام الموكلة الى مسئولى اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات باليونيسكو(IOC UNESCO) بإعداد ودعم وإدارة اجتماعات مجلس إدارة اللجنة ، تحت قيادة رئيس اللجنة، وبالتوافق الوثيق مع الأمين التنفيذي.

وأفاد الدكتور عمرو حمودة أنه سوف يعمل على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعقد المحيط الأفريقي من خلال رؤيته المتمثلة في "العلم الذي نحتاجه للمحيط الذي نريده" من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) ووضع إطارًا عالميًا للمساعدة في إنشاء حلول للمشاكل والتحديات و النظر إلى أهمية موارد المحيطات في أفريقيا للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر إنه تم إطلاق خريطة طريق المحيط الأفريقي لعقد المحيطات "خارطة الطريق لأفريقيا" التي تعتبر معلمًا رئيسيًا للمنطقة كان خلال فاعليات "المؤتمر الأفريقي حول تحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة" والذى استضافته جمهورية مصر العربية ونظمه المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى مايو 2022.