الاتحاد العام للمصريين بالخارج يُعلن عن تواجده الرسمي في إفريقيا

اعلن الإتحاد العام للمصريين في الخارج عن تدشين أول فرع له في افريقيا وحوض النيل وتحديداً في اوغندا ، وتعتبر اوغندا من دول شرق افريقيا ومن اعضاء تجمع الكوميسا مما يساعد في تدفق الإستثمارات المصرية هناك .

ويعد وفرع اوغندا هو الأول من نوعه في افريقيا حيث تعتبر مركز لوجيستي للصادارت المصرية إلى شرق افريقيا .

وقد تم اختيار الهيكل التنظيمي للفرع الجديد من مجموعة من المقيمين من السادة المستثمرين ورجال الأعمال على رأسهم السادة :

م. عبد العزيز فؤاد البساطي رئيس فرع اوغندا .

السيد / احمد نبيل علي عيسى نائب الرئيس .

السيد / إبراهيم موسى مشالي نائب الرئيس .

السيد / رضا مصطفى سليم الأمين العام .

السيد / عبد الخالق رمضان حسن امين الشباب

السيد / إسلام عبد الرازق الشقشة السكرتير العام .

السيد / محمد علي شعبان المستشار القانوني .

م. سمير محمد السيد المتحدث الإعلامي .

السيد / مصطفى محمود اللطف رئيس لجنة شئون الإستثمار .

السيد / هشام عبد الحميد العفيفي رئيس لجنة الإستثمار الزراعي .

السيد / عبد المنعم علي البشاري رئيس لجنة شئون السياحه .

السيد / احمد فؤاد عبد العزيز مستشار العلاقات العامة .

وقد أشار المهندس عبد العزيز البساطي رئيس مجلس إدارة فرع اوغندا أن الإتحاد في اوغندا يهدف إلى إيجاد شكل رسمي للجالية هناك ويمكن الإستفادة من الدعم الفني والإداري الذي يقوم به الإتحاد العام الرئيسي في القاهره لخدمة مصالح التصدير والتواجد المصري الدائم في أسواق افريقيا عموماً ودول حوض النيل بشكل خاص .

وقال المهندس إسماعيل أحمد رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج أن التواجد المصري في افريفيا هدف من أهداف الدولة لضمان تحقيق المزيد من الصادرات المصرية في افريقيا من خلال رجال أعمال وطنيين يعملون في مجالات استثمارية متنوعة ما بين الزراعة والصناعة ومزارع الثروة الحيوانية وتصدير السلع المعمرة والترويج لكافة المنتجات المصرية وكذلك في التعمير والإسكان والتنمية .

وأشار الأمين العام المستشار علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الفرع الجديد في اوغندا قام بالفعل بإنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية هناك يستوعب أكثر من 250 شركة مصرية تعرض منتجاتها فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي والإداري ومساحات التخزين وستم الإعلان عن موعد إفتتاح المعرض الدائم بحضور مجلس إدارة الإتحاد قريباً .

هذا وقد تم تكليف فريق عمل تحت إشراف م. مرفت خليل عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع بريطانيا للسفر إلى بعض الدول الإفريقية لإستكمال مشاورات إنشاء فروع جديدة تضمن التواجد المصري وتساهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية في دول افريقيا .