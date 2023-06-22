غواصة تيتان.. 5 أثرياء مفقودين في المحيط

غواصة تيتان.. مازالت الأساطيل العسكرية والمدنية تبحث فى المحيط الأطلسي، بالقرب من سواحل نيو إنجلاند وكندا أملين فى البحث عن علامات على غواصة "تيتان"، المفقودة، حيث يتمنى الجميع أن تكون الأصوات التي تم التقاطها الثلاثاء الماضى دليلاً على أن الطاقم الدولي لا يزال على قيد الحياة.

غواصة تيتان، وتستمر مهمة البحث والإنقاذ عن غواصة تيتان الخاصة والمفقودة منذ 18 يونيو الجاري في مياه المحيط الأطلسي أثناء انطلاقها في رحلة استكشافية لاستكشاف حطام تيتانيك، بدأت تظهر المزيد من المعلومات حول ركابها الخمسة.

غواصة تيتان والبحث عن المفقودين

وهناك بحث دولي كبير من أجل إنقاذ الغواصة ومن عليها حيث كثفت كلا من كندا والولايات المتحدة جميع الموارد المتاحة في سباق مع الزمن، وكشف خفر السواحل الأمريكي إنه وسع نطاق بحثه إلى المياه العميقة مع اقتراب عقارب الساعة.

تيتان الغواصة المفقودة

فيما يأمل خفر السواحل الأمريكي قبل نفاذ الأوكسجين بداخلها، العثور على الغواصة المفقودة وركابها الخمسة، خاصة وأنها مصممة كى تبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة فقط، أي 4 أيام ، مما يعطي الركاب فترة حتى صباح اليوم الخميس 22 يونيو.

من هم الخمسة المفقودين في الغواصة تيتان؟

وتصدر أخبار الغواصة المفقودة في مياه المحيط الأطلسي بجوار حطام السفينة تيتانيك وعلى بعد 370 ميلًا قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا، يتسائل كثيرون عن هوية الركاب الخمسة.

هاميش هاردينغ

رجل أعمال بريطاني، ويبلغ من العمر 58 عامًا، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "أكشن أفييشن"، والتي تبيع الطائرات لشركات فورتشن 100 والشركات الدولية ورؤساء الدول والأشخاص العاملين في صناعات الترفيه والرياضة، فيما تصفه الصحافة البريطانية بـ"الملياردير"، ولم تدرجه مجلة فوربس ضمن قائمتها لأغنى أثرياء العالم

هاميش هاردينغ

يحمل العديد من الأرقام القياسية مع كتاب غينيس للأرقام القياسية، ومنها "أسرع طواف حول الأرض عبر القطبين الجغرافيين" بالطائرة، وهو ما حققه هو وفريقه في عام 2019 في ما يزيد قليلاً عن 46 ساعة

شارك في مهمة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس في يونيو الماضي، عندما طاروا إلى حافة الفضاء

شاهزاده داود وابنه سليمان

رجل أعمال باكستاني، ويبلغ من العمر 48 عامًا فيما يبلغ ابنه سليمان الـ19 عامًا، وولد في باكستان ثم انتقل إلى المملكة المتحدة، ودرس القانون في جامعة باكنجهام، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة Dawood Hercules، لصناعة الكيماويات، وهي شركة استثمار وقابضة مقرها مدينة كراتشي بباكستان، ويعمل نائب رئيس مجلس إدارة شركة "Engro"، لإنتاج الأسمدة والأغذية والطاقة، وتعد عائلة Dawood من بين أغنى العائلات في باكستان، ولها روابط قوية بالمملكة المتحدة

شاهزاده داود وابنه سليمان

بول هنري نارجوليه

مستكشف فرنسي، ويبلغ من العمر 77 عامًا، وعمل قبطان سابق بالبحرية الفرنسية، وقاد ست رحلات استكشافية إلى موقع حطام السفينة ويعرف باسم "تيتانيك أعظم مستكشف"، ويعمل مدير الأبحاث تحت الماء لشركة RMS Titanic، وهي شركة أمريكية تمتلك حقوق إنقاذ الحطام وتدير معارض تعرض قطعًا أثرية من السفينة

بول هنري نارجوليه

ستوكتون راش

بدأ حياته المهنية كطيار عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، وهو أصغر طيار مصنف في النقل النفاث عندما حصل على تصنيف DC-8 Type / Captain في معهد United Airlines Jet Training Institute، وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة برينستون عام 1984، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية بيركلي هاس للأعمال عام 1989، وفي عام 2009، أسس راش OceanGate، الشركة التي تشغل السفينة المفقودة