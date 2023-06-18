معهد علوم البحار يكشف حقيقة وجود قروش في شواطئ الاسكندرية

كشف الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عن حقيقة وجود قروش في مياه البحر الأبيض المطلة على شواطئ الإسكندرية.

ونفي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار صحة ما يتم تداوله من تواجد قروش صغيرة في منطقة المكس بالاسكندرية والتي تعد مياهها مختلطة ووجود طلمبات المكس التي تمنع ايضا من دخول أسماك القرش.

وقال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار إن أحد الصيادين قام برمي الغزل على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ في منطقة موازية لمنطقة الماكس وقام باصطياد قروش صغيرة مؤكدا أن هذا النوع من القروش لا يعيش في تلك المنطقة ولكن يعيش في الاماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لانه موسم تزواج القروش سواء في البحر الأحمر أو المتوسط ولا مداعي لاثارة الذعر او البلبلة بنشر وتداول معلومات مغلوطة

واضاف رئيس معهد علوم البحار أنه يوجد بعض الاسماك الشبيهة بالقروش تباع في اسواق المكس ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص اسعارها وهذا يحدث منذ عشرات السنين في تلك المنطقة وليس بجديد.

وأوضح رئيس المعهد القومي لعلوم البحار أنه لا توجد أي تغيرات في البيئة المائية بالبحر المتوسط أثرت على شواطئ الإسكندرية وكانت سببًا في خروج قروش لشواطئها.

وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار أن الفترة الحالية هي موسم تزواج القروش الذي يستغرق فترة تصل الى 11 شهرا ، وتقترب القروش في هذه الفترة من السواحل لهدوء التيارات البحرية وتبدأ القروش الصغيرة في النمو ويكون وجودها في منطقة قريبة من الشاطئ ثم تبدا بعد ذلك في الدخول إلى المياه العميق.

وأوضح رئيس المعهد القومي لعلوم البحار أن تقارب قروش من المنطقة الشاطئية أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام ورأينا جميعا أحد القروش في أسبانيا اقترب من الشاطئ.

سبب ظهور قروش ليبيا

وأشار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار إلى أن ما حدث في ليبيا هي عملية صيد للقروش ممنهجة من أجل التجارة وهذا يؤثر على اتزان وتنوع الحياة البيولوجية في مياه البحر المتوسط، موضحا أن المواثيق الدولية تحرم اصطياد القروش خاصة وأن الصيادين يبيعونه للفنادق الكبرى لأن القيمة الغذائية للحم القروش عالية جدا.

واضاف أنه بالنسبة لصياد المكس المتداولة صوره مع قروش صغيرة فانه قام باصطياد تلك القروش من المنطقة الموازية للمكس من خلال شباك صغيرة تسهل من عملية اسطياد القروش الصغيرة موضحا ان كل البحار على مستوى العالم بها قروش وهذا امر طبيعي