قرينة الرئيس الأمريكي تزور مدرسة السويدي الدولية

زارت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحية والتقدير لجيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لزيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات.

وتمثل مدرسة السويدي الدولية نموذجا للتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وشركات القطاع الخاص المصرية.

وتثمن وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور رضا حجازي، التعاون المصري الأمريكي في مجال التعليم، حيث تشجع مصر الاستثمار في التعليم من خلال شراكات بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تحقيق مبدأ المكاسب المشتركة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مصر اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تفتح مسارات تعليمية أكاديمية إلى جانب انضمامهم إلى سوق العمل.

زيارة مدرسة السويدي الدولية

مزايا مدرسة السويدي الدولية

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنَّ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب.

وتقوم مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي.

وتبلغ سنوات الدراسة في مدرسة السويدي الدولية ثلاث سنوات، ويشمل المنهج الدراسي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

زيارة مدرسة السويدي الدولية

وتمتاز مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

كما تمتاز مدرسة السويدي الدولية بتقديم فرصة تعيين الطالب المتميزين مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي، وتوفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.

زيارة مدرسة السويدي الدولية

ويشترط للتقديم في مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر من العام الدراسي.

كما يشترط للقبول في مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أن يتقدم الطالب الالتحاق على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويشترط أيضا أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.