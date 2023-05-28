افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في الوادي الجديد

افتتحت مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، بمدينة الخارجة في محافظة الوادى الجديد.

وشهد الافتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وكان فى استقبالهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

ويأتى افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة الوادى الجديد، والشركة المصرية للاتصالات لتطوير جزء من مدرسة الخارجة الفنية بنات وتحويله إلى مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.



ووصل عدد مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية التى تم إنشاؤها حتى الآن 7 مدارس منتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد 2104 طالبا وطالبة و165 معلما ومعلمة.

وتقدم للالتحاق بالدراسة في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية أكثر من 650 طالبا وطالبة من جميع أرجاء محافظة الوادى الجديد للعام الدراسى 2022- 2023، وتم قبول 50 منهم (36 إناث، و14 ذكور)، وهى السعة المستهدفة للعام الدراسى الأول؛ حيث تم إعداد النموذج ليشمل طاقة استيعابية تبلغ 150 طالبا موزعة على 6 فصول للصفوف الدراسية الثلاثة بواقع فصلين دراسيين لكل مرحلة.

أهداف مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

افتتاح مدرسة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادى الجديد يأتى تجسيدا لمنهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتى يعد من أحد ركائزها هو تحقيق الشمول التكنولوجى من خلال توفير فرص متميزة فى التعلم والتدريب التقنى فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير الاتصالات أنه مستهدف إنشاء مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بكل محافظة، وذلك فى ضوء التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم بهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال صقل مهارات الطلاب فى التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل الحالى والمستقبلى اعتمادا على مناهج على أعلى مستوى، كما يتم إتاحة التدريب العملى لطلاب هذه المدارس لاكسابهم الخبرات التى يتطلبها سوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى محافظة الوادى الجديد يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي قامت بدور فعال ورائد نحو المساهمة في تطوير منظومة التعليم الفنى، والتي أثبتت بدورها نجاحا كبيرا في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات تواكب مهن المستقبل.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن هذه النوعية من المدارس تعكس ما تقدمه الوزارة من تعليم عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي من المستهدف التوسع بها خلال المرحلة المقبلة وفقا لرؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية فى الوادى الجديد يأتى تجسيدا لخطة الشركة فى مسعاها نحو تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى فى مصر، وهو ما انعكس بوضوح فى زيادة الإقبال على الالتحاق بها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الشركة تواصل القيام بدورها المجتمعى فى دعم وتطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر لتحقيق هدفها فى إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات منظومة التعليم الحديثة والتى تعد خطوة هامة على طريق تطوير التعليم فى مصر.

وعقب الافتتاح؛ أجرى وزيرا التعليم والاتصالات حوارا مفتوحا مع مجموعة من الطلاب الملتحقين بالمدرسة للاستماع لآرائهم حول أسلوب التدريس والمناهج المقدمة لهم بالمدرسة، ومدى استفادتهم منها.

وبدأ إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية منذ ثلاث سنوات تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال هذه السنوات، عقدت العديد من الشراكات المتميزة مع جهات دولية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل شركات سيسكو، وهواوي، وميكروسوفت، وسامسونج، وIBM لتضمين المناهج المقدمة من جانبهم لتتماشى مع الجانب الأكاديمى طبقاً للمناهج الموضوعة ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وكذلك توفير تدريبات مهنية متخصصة.

وتوفر مدارس WE كذلك تدريبا عمليا بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط فى سوق العمل.

ونظم ملتقى للتوظيف الأسبوع الماضى لخريجى الدفعة الأولى لمدرسة WE مدينة نصر، بمشاركة 28 شركة من الشركات الدولية والمحلية العاملة فى مجالات الاتصالات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وذلك لإتاحة الفرصة للخريجين للحصول على مسارات وظيفية لدى الشركات المشاركة.