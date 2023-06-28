محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى بمسجد أبوالعباس المرسي

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نداء تصاعد للسماء من مئات الاف من المسلمين بمساجد الاسكندرية صباح اليوم الاربعاء اثناء تادية صلاة عيد الاضحى المبارك

كان قد أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الأضحي المبارك، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك. بمشاركة الآلاف من المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.

وقدم المحافظ التهنئة بعيد الأضحي المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة ، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.

شهد صلاة العيد، اللواء خالد جمعة السكرتير العام والمهندسة جيهان مسعود السكرتير والمستشار العكسري بالمحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الاوقاف بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

كان قد أدى الآلاف من السكندرين صلاة عيد الأضحى المبارك، فى المساجد والساحات المختلفة ، حيث وتضمنت خطبة الصلاة التي جاءت بعنوان "خطبة عيد الأضحى، والابن البار إسماعيل عليه السلام"، والتي تحدثت عن الكثير من العبر عن قصة إبراهيم عليه السلام وولده الذبيح إسماعيل، مؤكدةً على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أنهت استعداداتها لصلاة عيد الأضحى المبارك فى كافة ساحات الصلاة والمساجد بجميع أنحاء المدينة من شرقها حتى غربها، لإدخال البهجة والسرور على المواطنين، وتنظيم الصلاة وإخراجه بشكل يليق بالمصلين.

وبلغت عدد الساحات التى تم تجهيزيها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدى المرسى أبو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة فى حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيدوإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك.

كما تم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك. بالإضافة إلى لتنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الاضحى المبارك.

وأقامت مديرية الأوقاف بالإسكندرية غرفة عمليات برئاسة وكيل أوقاف الإسكندرية تبدأ من وقفة عرفات لمتابعة استعدادات صلاة العيد، وتنتهى بعد صلاة العيد لرصد ومتابعة على مدار الساعة لكافة التطورات فى مساجد وساحات الإسكندرية وأداء الخطبةً حتى الانتهاء من صلاة العيد مع متابعة ميدانية لكاف الساحات ورصد فى حالة وكود مختلفات ورفع تقارير على مدار الساعة.