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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

آرسنال يغري وست هام بعرض ضخم للتخلي عن رايس

ديكلان رايس
ديكلان رايس

يبحث آرسنال عن التعاقد مع لاعب وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس، بعدما طلب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز الإدارة بضرورة تدعيمه الفريق بصفقات قوية من أجل تحقيق حلم الجماهير بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

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وكان آرسنال قد خسر لقب البريميرليج لحساب مانشستر سيتي، حيث نجح الأخير في الحصول على البطولة في آخر 5 جولات من المسابقة.

تفاصيل عرض آرسنال لضم ديكلان رايس

أوضحت شبكة "ذا أثليتك" الإنجليزية، أن إدارة اَرسنال تقدمت بعرض كبير وضخم لوست هام، وذلك للفوز بسباق التعاقد مع لاعب الوسط ديكلان رايس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشددت "ذا أثليتك" على أن الجانرز قدم عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 مليون كمتغيرات للصفقة.

وأكدت أن إدارة آرسنال تبحث التعاقد مع رايس من أجل تدعيم الفريق، في ظل الصفقة الكبيرة التي تعاقد معها السيتزين بالأمس، حيث ضم كوفاسيتش من تشيلسي.

في نفس السياق، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ديكلان رايس يعد هدف أساسي للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى بيب طالب الإدارة بالتعاقد مع لاعبين سوبر خلال الميركاتو الحالي، من أجل الاستمرار في المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

 وذكرت التقارير ن السيتزين عرض الحصول على رايس من وست هام مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، بجانب 10 مليون أخري كمتغيرات للسفقة، لكن إدارة الشواكيش الإنجليزية رفض العرض.

جوارديولا يصنع التاريخ مع السيتي

استطاع بيب جوارديولا في تسطير تاريخ كبير مع مانشسر سيتي، حيث توج المدرب الإسباني مع الفريق بالثلاثية التاريخية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

ونجح السيتي في التتويج بالبريميرليج بعد منافسة قوية مع اَرسنال، بجانب الفوز بالشامبيونزليج لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما تخطى عقبة أندية كبيرة، حيث أقصى بايرن ميونخ وريال مدريد، وفاز باللقب في المباراة النهائية على حساب إنتر ميلان، بعد الفوز بهدف نظيف في النهائي، الذي لُعب على ملعب “أتاتورك الأولمبي” بتركيا.

كما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف المباراة النهائية.

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