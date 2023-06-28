قائمة المصري لمواجهة فيوتشر في الدوري

يستعد الفريق الأول كرة القدم بنادي المصري البورسعيدي لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وفي إطار ذلك أعلن ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري، قائمة لاعبيه المستدعاة لخوض اللقاء.

وتأتي مباراة المصري وفيوتشر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل فى 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

قائمة المصري 25 لاعبا

في حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة.

في خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، اسلام ابو سليمة، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد.

في خط الوسط: عمرو موسى، إيزي ايميكا، اسلام عطية، حسن على، الياس الجلاصي، زياد كمال، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي، رجب عمران.

في خط الهجوم: محمد جريندو، عبده يحيى، مروان حمدي، فرانك إيتوجا.

وينتظر المصرى الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندرى فى نهائى المسابقة وقرر مجلس إدارة النادى المصرى صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد التأهل إلى نهائى كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضى، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائى والتى انتهى وقتها الأصلى بالتعادل السلبي.

يغيب النجم الجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب النادي المصري البورسعيدي عن مباراة فيوتشر المقررة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة المصري وفيوتشر في السابعة مساء غدا الاربعاء على ستاد برج العرب بالجولة الثانية والثلاثين من الدورى.

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها عبدالرحيم دغموم عقب مباراة فيوتشر السابقة بالدور نصف النهائى لبطولة كأس الرابطة، إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية،ويغيب عبدالرحيم دغموم عن صفوف المصري لنحو أسبوعين لحين اكتمال شفائه