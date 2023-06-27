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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع هاري كين

هاري كين
هاري كين

توصل بايرن ميونخ الألماني لاتفاق مع الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما طالب المدرب توماس توخيل إدارة البفاري بضرورة تدعيم مركز الهجوم خلال الموسم المقبل.

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ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن بايرن ميونخ أتم اتفاقه مع هاري كين لضمخ خلال الفترة المقبلة، قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن هاري كين يرحب بشدة من أجل الانتقال لبايرن ميونخ خلال الموسم الجدي، من أجل التتويج بالألقاب والبطولات، بعدما فشل في تحقيق أي لقب له خلال مسيرته مع السبيرز.

وأكدت أن توتنهام رفض العرض الأول المقدم من بايرن ميونخ للتعاقد مع النجم الإنجليزي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي عرض خلاله العملاق البفاري مليون جنيه إسترليني بجانب متغيرات أخري. 

ريال مدريد والمان يونايتد يعودان لسباق التعاقد مع كين

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد أعادوا الاهتمام للتعاقد مع صاحب الـ 29 عامًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن اللاعب لديه رغبة قوية في الرحيل عن توتنهام بعد الفشل في تحقيق أي ألقاب خلال مسيرته والتي قاربت على الانتهاء خلال المواسم القليلة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد استفسر من توتنهام عن موقف بيعه لهاري كين خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الإنجليزي طلب الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في نجمه اللامع، لينسحب الملكي من سباق التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن هاري كين متبقي له موسم مع توتنهام، حيث ينتهي تعاقده مع السبيرز مع نهاية الموسم المقبل.

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