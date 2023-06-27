الأهلي السعودي يحسم صفقة ميندي

حسمت إدارة نادي أهلي جدة التعاقد مع النجم السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر فابريزيو رومانوالصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الإنتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :"أنهي النادي الأهلي السعودي إجرارات التعاقد مع ميندي وإذ وقعت إدارة الراقي وتشيلسي على جميع العقود ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة ".

وتأتي خطوة أهلى جدة بالسعي لضم إدوارد ميندي على غرار تعاقد جاره الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضاً قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في ميركاتو يناير الماضي.

وشارك إدوارد ميندي، في 12 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم المنصرم 2022/23 واستقبل مرماه 17 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.

وكان الفريق الكروي بنادي أهلي جدة تأهل لدوري المحترفين، بعد أن قضى موسمًا واحدًا في دوري "يلو" للدرجة الأولى ليزاحم الكبار لاعتلاء منصات التتويج فى الموسم المقبل بالدوري السعودي.

الأهلي السعودي يدرس التعاقد مع نجم لاتسيو الإيطالي

في سياق متصل تبحث إدارة نادي أهلي جدة السعودي، عن إبرام صفقة قوية من الدوري الإيطالي، من أجل دعم صفوف خط الوسط في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



أشارت التقارير الصحفية السعودية، أن مفاوض نادي أهلي جدة قرر وضع اللاعب لويس ألبيرتو نجم لاتسيو الإيطالي ضمن خيارات النادي السعودي، من أجل دعم خط وسط الفريق.



وأقترب نادي أهلي جدة من التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة للنجم البرازيلي روبيرتو فيرمنيو نجم ليفربول السابق.

ويستهدف نادي أهلي جدة الصاعد من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين، التعاقد مع أكثر من نجم عالمي بعد صعوده.



ويرغب مسؤولو الأندية السعودية في استقطاب نجوم العالم، بعدما نجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، والاتحاد نجح في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، بينما ضم الهلال ، اللاعب البرتغالي روبن نيفيز قادما من صفوف ولفرهامبتون، وخاليدو كوليبالي من تشيلسي.