وست هام يصدم أرسنال.. كلاكيث ثاني مرة

بعد رفض العرض الأول

رفض نادي وست هام يونايتد عرض ضخم من نظيره أرسنال الإنجليزي، للحصول على خدمات اللاعب ديكلان رايس نجم وسط فريق الهامرز، وذلك في انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.

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أرسنال يرغب في ضم ديكلان رايس

يرغب نادي أرسنال في دعم مركز وسط الملعب باللاعب الإنجليزي الشاب صاحب الـ 24 عام، بعد المستوى الذي ظهر عليه في الموسم الماضي مع الهامرز بالدوري الانجليزي.

ينتهي عقد ديكلان رايس مع وست هام يونايتد في يونيو لعام 2025، ويتبقى موسمين مع الهامرز ويمتلك النادي اللندني خيارًا لتمديد العقد لعام إضافي.

وست هام يرفض العرض الثاني من أرسنال

رفض نادي وست هام يونايتد العرض الثاني المقدم من قبل نادي أرسنال للحصول على خدمات ديكلان رايس، ووصل العرض الثاني من الجانرز لضم اللاعب الإنجليزي الشاب إلى 90 مليون جنيه إسترليني.

شرط وست هام لرحيل ديكلان رايس

ترفض إدارة وست هام يونايتد رحيل ديكلان رايس عن صفوف الفريق في يونيو الجاري بمبلغ أقل من 120 مليون يورو حتى 100 مليون.

موقف وست هام من بقاء ديكلان رايس

تفكر إدارة نادي وست هام يونايتد في رحيل ديكلان رايس والاستفادة من المقابل المادي الذي يأتي من خلف بيع عقد اللاعب، خاصة وأن النجم الانجليزي طلب الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني للتجديد مع الهامرز.

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وفي سياق أخر، تم الكشف عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة الفتى الذهبي 2023 والتي شهدت ترشح 10 لاعبين للحصول على الجائزة، وتواجد كل من:

جمال موسيالا "بايرن ميونخ الالماني"، وجود بيلينجهام "ريال مدريد الاسباني" وجافي "برشلونة الاسباني" وأنطونيو سيلفا "بنفيكا البرتغالي" وأليخاندرو بالدي "برشلونة الاسباني" وتشافي سيمونز "إيندهوفن الهولندي" وفلوريان فيرتز "باير ليفركوزن الألماني" وبنجامين سيسكو "سالزبورج النسماوي" وديفين رينش "أياكس الهولندي" وجيورجيو سكالفيني "أتالانتا الإيطالي".