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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

صراع شرس بين اَرسنال ومانشستر سيتي على ضم ديكلان رايس

ديكلان رايس
ديكلان رايس

يواصل اَرسنال ومانشستر سيتي منافستهما على ضم الدولي الإنجليزي، لاعب وسط وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويسعى مانشستر سيتي للحصول على خدمات رايس من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وطلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إدارة السيتزين بضرورة ضم لاعبين مميزين للاستمرار في المنافسة على الألقاب والبطولات خلال الموسم المقبل.

وعرض المان سيتي على وست هام الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي، حيث قدم عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب إدارة الشواكيش.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك"، أن اَرسنال قدم عرضًا خياليًا للتعاقد مع لاعب وسط وست هام، حيث يرغب في اتمام تعاقده ديكلان رايس مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بجانب 5 مليون اَخري كمتغيرات للصفقة.

وأكدت أن اَرسنال يحاول التعاقد مع اللاعب بهذا العرض الكبير، من أجل تدعيم صفوفه، بعد الانتدابات القوية التي تعاقد معها السيتزين واَخرها كوفاسيتش من تشيلسي.

وكان مانشستر سيتي قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد المنافسة القوية والشرسة مع اَرسنال، والتي أمتدت لاَخر جولات البريميرليج.

كما ان الفريق السماوي نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، لينجح في الفوز بالثلاثية التاريخية، ليستمر المدرب جوارديولا في كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي.

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