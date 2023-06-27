مانشستر سيتي يتعاقد مع كوفاسيتش.. رسميًا

كشف مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بشكل رسمي قادمًا من تشيلسي.

ونجحت إدارة السيتيزين في ضم النجم الكرواتي لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع تشيلسي ومن قبله ريال مدريد الإسباني.

وتعاقد السيتي مع كوفاسيتش لتعويض الألماني إلكاي جوندوجان، والذي انضم لبرشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع العملاق السماوي.

كوفاسيتش: الانضمام للسيتي خطوة رائعة بالنسبة لي

أعرب الدولي الكرواتي عن سعادته بالانضمام لمانشستر سيتي، وذلك خلال تصريحات لموقع النادي الرسمي، إذ قال: "لدى سعادة كبيرة بالانضمام للسيتي، ومستمر في التطور تحت إشراف المدرب بيب جوارديولا، في أفضل فريق كرة قدم حاليًا".

وأضاف كوفاسيتش في تصريحاته لموقع السيتي: "الانتقال للسماوي خطوة رائعة بالنسبة لي، فأنا لا أطيق الانتظار للبدء مع السيتي".

وأردف الدولي الكرواتي تصريحاته: "الذي شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا يعرف كم هم جيدون".

وتابع: "بالنسبة لي هم الأفضل في العالم، البطولات والألقاب التي فازوا بها واضحة للجميع، لكنهم أيضًا أفضل فريق كرة قدم، الانضمام إلى هذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب كرة قدم".

وأردف: "أمامي الكثير من التطوير والتعلم لأقوم به، وأنا أعلم أنه تحت إدارة جوارديولا أستطيع أن أصبح لاعبًا أفضل، وهو أمر مثير حقًا بالنسبة لي".

وأتم كوفاسيتش تصريحاته، إذ قال: "لدى خطة الآن وهى الراحة لبضعة أسابيع قبل العودة إلى مانشستر للبدأ من أجل التحضير للموسم الجديد، أريد مساعدة هذا النادي على البقاء في القمة والفوز بمزيد من الألقاب".