رايس يتحدث عن وست هام ومحطته المقبلة بـ البريميرليج

رفض ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد الإنجليزي توضيح موقفه بعد فوز فريقه بدوري المؤتمر الأوروبي على خلفية تخطي فيورنتينا الإيطالي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت في براغ أمس الأربعاء.

وقال رايس في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس: لا وداع بعد في الوقت الراهن هناك الكثير من التكهنات بشأن مستقبلي.

وأضاف: نعم هناك اهتمام من جانب أندية أخرى، لكن لايزال عقدي ممتدا لعامين مع وست هام، لا توجد عروض رسمية بعد، لننتظر ونرى، من يعرف.

وأكد: أحب كل دقيقة هنا، الابتسامة تعلو وجهي، هذا الموضوع ليس مطروحا اليوم، إنه وقت الاحتفال، وهذا ما أفعله الآن.