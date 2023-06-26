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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

إعلان نتيجة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان

كلية الحاسبات والذكاء
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان. 

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ويولي رئيس جامعة حلوان اهتماما كبيرا بضمان جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مثالية لأبنائنا الطلاب

وصرح الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان بأن مجلس الكلية اعتمد نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية.

 وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن نتائج جميع الفرق أعلنت على الموقع الرسمي لجامعة حلوان. 

نسب نجاح طلاب كلية الحاسبات في جامعة حلوان 

وأوضح أن نسبة النجاح للفرقة الأولي هي 91.3 في المائة بينما كانت نسبة النجاح للفرقة الثانية 94.6 في المائة أما عن النسبه للفرقة الثالثة فكانت 96 في المائة، وبلغت نتيجة النسبه للفرقة الرابعة 90.5 في المائة. 

أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبه 95 في المائة لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبه النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96 في المائة. 

وأشادت الدكتورة منال عبد القادر بمشروعات الطلاب والتي بلغت 225 مشروع، حيث ناقش قسم نظم المعلومات ببرامجه المختلفة 158 مشروعًا. 

وناقش قسم علوم الحاسب 67 مشروع، وأفادت بأنه تم مراجعة استيفاء شروط التخرج لطلاب المستوي الرابع  وتسليمها للجامعة وفي انتظار قرارات الدكتور  رئيس الجامعة بتخريج الطلاب

وأعرب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عن تقديره لقطاع شئون التعليم والطلاب بالكليه تحت  قيادة الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على ما تقوم به من جهد وتفاني وحرصها الدائم على انتظام الدراسة والحفاظ علي حقوق طالبات وطلاب الكلية والالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة من الدكتور نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والتقدير موصول لكل أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إخلاصهم وحرصهم على تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب  إضافة إلى جهد بجميع الكونترولات  حيث كانوا كخلية نحل  تعمل بكل جديه وبشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول.

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