الذكاء الاصطناعي يسمح بالتواصل مع الموتى قريبا

توقع عالم الكمبيوتر في وادي السيليكون مؤخرًا أنه يمكن قريبًا إعادة تكوين الأقارب المتوفين وتحميلهم على الأجهزة الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).

قال الدكتور براتيك ديساي، الذي أسس عدة منصات للذكاء الاصطناعي، في موضوع على تويتر: "ابدأ بتسجيل والديك وشيوخك وأحبائك بانتظام، بوجود بيانات نصية كافية وتوليف صوتي جديد ونماذج فيديو، هناك فرصة بنسبة 100٪ أنهم سيعيشون معك إلى الأبد بعد مغادرة الجسد المادي. ومن المفترض أن يكون هذا ممكنًا بحلول نهاية العام.

كان للخبراء الذين تحدثوا مع Fox News Digital ردود فعل متباينة على التوقعات التقنية للدكتور ديساي، حيث شكك البعض في العوامل الأخلاقية والفلسفية التي ينطوي عليها إنشاء مثل هذه الأداة والبعض الآخر قلل من إمكانات مثل هذا التطور.

قالت فيكتوريا ميندوزا، الرئيسة التنفيذية لمدونة MediaPeanut tech، التي عملت مع الذكاء الاصطناعي لأكثر من عقد، إنها لا تعتقد أن الوعي البشري الحقيقي سيتم وضعه على الأجهزة الرقمية في المستقبل القريب.

وقالت: "في حين أنه قد يكون من الممكن إنشاء صورة رمزية تشبه الفرد المتوفى بناءً على مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والوثائق والصور الخاصة بهم ، إلا أنني أعتقد أن الوعي أكثر من مجرد مجموعة من البيانات، تشكل تجاربنا وعواطفنا وأفكارنا وتفاعلاتنا وعينا في العالم. لا يمكننا تبسيط العملية المعقدة والديناميكية للوعي في مجموعة من الخوارزميات ونقاط البيانات."

وقالت إن مثل هذه التكنولوجيا ستثير أيضًا مخاوف أخلاقية، مثل من يمتلك حقوق الوعي الرقمي لفرد متوفى وما هي الآثار القانونية لاستخدام مثل هذه الصور الرمزية للاستخدام التجاري؟

وافق خبير تطوير البرمجيات والمؤلف درو روميرو على وجهة نظر مندوزا وقال إن إنشاء نسخة رقمية من شخص متوفى ينطوي على آثار أخلاقية وقانونية واجتماعية خطيرة يجب أخذها في الاعتبار، مثل الخصوصية والموافقة والأصالة والمعايير الثقافية.

وأضاف أن ادعاء ديساي "تخميني للغاية" و "غير مدعوم بالتكنولوجيا والأبحاث الحالية".