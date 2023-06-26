نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة 100 يوم صحة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "100يوم صحة" من وحدة صحة الأسرة بافلاقة بمركز دمنهور، والتى تنظمها وزارة الصحة تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، والتى بدأت آمس 2023/6/25 وتستمر حتى يوم 2023/10/6.

100يوم صحة

وقامت نائب محافظ البحيرة بتفقد العيادات المتنقلة ومتابعة مراحل التسجيل والاستبيان الإلكتروني بمختلف العيادات المشاركة بالمبادرة ومنها الأورام السرطانية والإقلاع عن التدخين والأمراض المزمنة.

كما تفقدت المعمل والصيدلية وعيادات فحص السمع للأطفال حديثي الولادة ودعم صحة الأم والجنين، حيث تابعت توقيع الكشف الطبي على أحد الأطفال للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور هانى جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار - وكيل مديرية الصحة ، و محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور، وقيادات مديرية الصحة.

وأكدت بلبع، أن مبادرة 100 يوم صحة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين؛ لافتةً إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً كما إنها تعمل على تقليل قوائم الانتظار.

من جانبه، أوضح الدكتور هانى جميعة، أنه تم مشاركة 16 إدارة صحية تتضمن 235 مكان ثابت و32 فريق متحرك علي مستوي المحافظة بالمبادرة بالإضافة إلي 3 سيارات عيادات متنقلة (2 سيارة تنظيم أسرة تشارك فى 3 مبادرات هي الكشف عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي وصحة المرأة + قافلة طبية متنقلة) وأضاف أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد 6 مبادرات رئاسية من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع التخصصات منها (دعم صحة المرأة - الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة - الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى - فحص المقبلين على الزواج - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - منع انتشار العدوى من الأم الحامل إلي الجنين).

كما أشار إلي أنّ خدمات مبادرة 100 يوم صحة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، كما سيتم الدفع بسيارات العيادات المتنقله أمام ساحات صلاة العيد لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من مستهدفي المبادرة.