وزارة الاتصالات تُطلق فعاليات يوم الابتكار

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات يوم الابتكار في إطار فعاليات مبادرة أشبال مصر الرقمية، بالشراكة مع مؤسسة إنجاز العرب وبدعم من شركة جوجل. وانعقد الحدث في القاهرة، في الفترة من 19 يونيو حتى 21 يونيو، بهدف لتمكين طلاب مبادرة أشبال مصر الرقمية.

وكان الهدف من تنظيم فعالية "يوم الابتكار" هو إلهام الشباب المصري وتمكينهم من إطلاق إمكاناتهم الكاملة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية من خلال استخدام التطورات التكنولوجية في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، إذ كان التركيز على الاستدامة والابتكار.

واستهدفت فعاليات اليوم حوالي 500 طالب من طلاب المبادرة من مدارس ومحافظات وأعمار مختلفة. وكذلك شارك فيها مجموعة من رواد أعمال والمتطوعين ذوي خبرة من جميع قطاعات التكنولوجيا والشركات.

مبادرة أشبال مصر الرقمية هي منحة تدريبية أطلقتها وزارة الاتصالات في مايو 2022 بهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي، بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

تأتي المبادرة في إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيلٍ متميزٍ من النشء قادر على استشراف آفاقٍ جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم سوق العمل المستقبلية ومتطلباتها.