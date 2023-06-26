رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بخصوص وكيل التربية الطفولة المبكرة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارين تضمنا تجديد قيام الدكتورة نجوان عباس محمد الأستاذ المساعد بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور على حسين أحمد بخيت المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بعمل مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية "MIS" بالجامعة؛ وذلك لمدة عام، موجهًا بضرورة العمل وفقا للسياسات التي تتبناها الجامعة في هذه المرحلة.