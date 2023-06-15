طوق نجاة" حملة إعلامية لمواجهة الهجرة غير الشرعية لإعلام جامعة الوادي الجديد

ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مشروع التخرج للعلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2023، وهو عبارة عن حملة إ علامية بعنوان (طوق نجاة)، بهدف توعية المجتمع بخطورة الهجرة غير الشرعية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، وبحضور الدكتور محمد عبد السلام وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، ومصطفى محمود وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور حازم القاضي منسق قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة وإشراف تنفيذي المعيدة بالقسم إرادة أحمد

وناقش المشروع كلا من الأستاذ الدكتور محمد محفوظ أستاذ العلاقات العامة والإعلان ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال السابق بجامعة جنوب الوادي والأستاذ الدكتور رمضان إبراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان السابق كلية الإعلام جامعة الأزهر و محمد إسماعيل عمر خبير العلاقات العامة والإعلام الإذاعي محمد حسين كبير المذيعين إذاعة الوادي الجديد والمستشار الإعلامي لجامعة الوادي الجديد والإعلامية الهام سلطان كبير المذيعين بإذاعة الوادي الجديد.

ومن جانبه قال الدكتور حازم القاضي إن الحملة الإعلامية "طوق نجاة" سعت إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات منها دوافع الهجرة غير الشرعية وخطورتها من خلال فريق عمل من طلاب القسم ضم كلا من« سهيلة عادل و أماني ناصرو أسماء طه و هبة مدني وسندس حسين و تقى محمد و شمس أسامة و رحاب مصطفى و محمد وليد و بيجاد سامح و إبراهيم محمود و محمد النميري و محمد على و أحمد إسماعيل و أمير صالح».

و أضاف القاضي أن الحملة استهدفت فئة محددة من الجمهور وتم تحديد طرق استهدافهم سواء من خلال الإعلام المساعد أو المؤسسات وناشطين

بالإضافة إلي ومواقع تواصل اجتماعي بهدف التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

و أشاد الدكتور محمد محفوظ بالحملة وكيفية تنفيذها معتبرا أن الحملات تهتم بتوجيه الرأي العام بشكل مباشر وهي من أفضل الوسائل الإعلامية في الوقت الحاضر خاصة مع تنوع أهدافها بين توعوية أو تعديل سلوك مجتمعي أو حملات دعائية.

وأثني الدكتور رمضان إبراهيم على الحملة التي تتزامن مع سياسة الدولة بالاهتمام بملف الهجرة غير الشرعية مما يؤكد على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات سواء التعليمية أو مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة شبح الهجرة غير الشرعية. ‏

وتمني محمد إسماعيل عمر استكمال الحملة الإعلامية القومية لنشر الوعي وتكثيف حملات التوعية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

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