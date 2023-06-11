إصابة العاملين على فلم Gladiator 2

في حادثة غير متوقعة، تعرض عدد من أفراد الطاقم المشاركين في تصوير الجزء الثاني من فيلم Gladiator لإصابات في موقع التصوير في المغرب، نتيجة نشوب حريق في موقع التصوير.

وأكدت Paramount Pictures أن الإصابات لا تشكل خطرًا على حياة المصابين وأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

التعامل مع الحريق بسرعة و نقل المصابين للمستشفى

وتعامل فريق السلامة مع الحريق بسرعة وتم تقديم الخدمات الطبية المتواجدة في الموقع. وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن سلامة الممثلين وطاقم العمل تأخذ أهمية قصوى في جميع إنتاجاتهم، وأنهم يتبعون إجراءات صارمة للصحة والسلامة.

ووفقًا لتقارير وكالة Variety، تلقى ستة أشخاص علاجًا لحروق بعد الحادث مع العناية والراعية المستمرة لتسريع عودتهم للعمل للتصوير مرة اخري

المخرج ريدلي سكوت يقوم بإخراج الجزء الثاني

ويشار إلى أن المخرج ريدلي سكوت سيقوم بإخراج الجزء الثاني من الفيلم، وسيتم استعادة بعض أعضاء فريق العمل الأصلي من الجزء الأول، بالإضافة إلى تواجد وجوه جديدة مثل بول ميسكال وبيدرو باسكال ودينزل واشنطن وجوزيف كوين.

العمل على تصوير الفلم لأكثر من سنة

من المقرر أن يتم بدء التصوير في مايو من هذا العام، وسيتم إصدار الفيلم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ورغم عدم تأكيد مشاركة راسل كرو في الجزء الثاني، ويتمنى محبوه أن يكون له دور في المشاهد الفلاش باك، خاصةً مع تمديد قصة الفيلم لابن الإمبراطور الذي توفي على يد ماكسيموس.

فلم Gladiator من أفضل أفلام السينما في التاريخ

يُذكر أن فيلم Gladiator الأصلي الذي صدر عام 2000 حقق نجاحًا كبيرًا وتم تصنيفه من بين أفضل الأعمال السينمائية في التاريخ. وقد أعرب راسل كرو في وقت سابق عن حبه للفيلم والتقط صورة في موقع التصوير الأصلي بعد 22 عامًا من عرضه.

الممثل الأيرلندي يلعب دور في فلم Gladiator

وتم الكشف عن بعض أبطال الفيلم الجديد، حيث سيلعب الممثل الأيرلندي بول ميسكال دور البطولة كـ "لوسيوس"، ابن "لوسيلا" التي جسدتها الممثلة كوني نيلسن في الجزء الأول. ستركز القصة على تجارب ومحنة "لوسيوس" بعد سنوات من فوز "ماكسيموس ديسيموس" الذي قام بتجسيده راسل كرو.