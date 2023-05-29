وزير الرياضة يحسم جدل عزل مرتضى منصور.. لا أخشى الصوت العالي (فيديو)

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لن يتم حل مجلس إدارة الزمالك؛ لأن المجلس نفَّذَ القانون بعزل مرتضى منصور، ولن يتم التدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي نادٍ.

أضاف وزير الرياضة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابًا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.

من حق رئيس الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة:

أوضح وزير الرياضة، أنه تم دراسة الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول و مدي قانونية ترشحه بالانتخابات المقبلة؛ وحتى الآن من حق رئيس الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة؛ لأنه نفذ حكمًا مقيدًا للحريات وليس مخلًا بالشرف.

لا أخشى الصوت العالي:

أضاف: "وزارة الشباب والرياضة احتكمت للتقاضي في ملف رئيس الزمالك" معقبًا: “لا أخشى الصوت العالي، وقراراتي أدرسها بهدوء، وبعد استشارات مع متخصصين”.



دعمنا الأهلي والزمالك بمبلغ 5 ملايين جنيه خلال أزمة كورونا:

تابع الدكتور أشرف صبحي، أنه تم دعم الأهلي والزمالك بمبلغ 5 ملايين جنيه لكل منهما خلال أزمة كورونا، ولم يتم سحب لجنة التفتيش عن نادي الزمالك، وتجري عملها بشكل مستمر داخل المؤسسات والأندية الرياضية، موضحًا أنه في حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية؛ من حق وزير الرياضة حل مجالس الإدارات وفقًا للقانون.

أكد صبحي أن لجان التفتيش تضم ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، ومازالت لجنة التفتيش تقوم بعملها ولم تقدم تقريرها، حتى الآن، عن نادي الزمالك.

أشار وزير الشاب والرياضة، إلى أن حل مجالس إدارات الأندية بناء على فساد مالي ليس تدخلًا حكوميًّا، مؤكدًا احترام اللجوء للقضاء الإداري ونجتهد في تطوير المنظومة التحكيمية الرياضية.

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبدالغني عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، بشأن طلب إعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وبطلان تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2025/2021 وإعادة الدعوى لانعقاد جمعية عمومية جديدة لبطلان إجراءات العملية الانتخابية لنادي الزمالك لـجلسة 25 يونيو للاطلاع.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 19633 لسنة 76 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفاته.

أوضح سعيد في دعواه، أنه عضـو عامل بنادي الزمالك وقد فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف بوجود إعلان صـادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضـدهم ثانيًّا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعد.

أكد سعيد أن الدعوى التي تم نشرها بتاريخ 2021/12/21 قد جاءت خالية من أية إشارة إلى أن اللائحة المطبقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية هي اللائحة الاسترشادية، بل نصت على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعلت تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة.



تأتي تلك الدعوى بعد حكم صادر بعزل المستشار مرتضي منصور وطعن عليه مرتضي أمام المحكمة الإدارية العليا.