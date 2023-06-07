مرتضى منصور يُطلق اسم الشهيد محمد صلاح على إحدى منشأت نادي الزمالك

قرر المستشارمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اطلاق اسم الشهيد محمد صلاح على إحدى منشآت نادي الزمالك لتخليد ذكراه وما قدمه للوطن.

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وقال رئيس نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي :" الشهيد محمد صلاح بطل ورجل وقام بدور بطولي للدفاع عن وطنه".

أبرز تصريحات مرتضى منصور

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قرار عزله من رئاسة النادي لم يتم وفقا للقانون، موضحا أنه لا أساس من الصحة لما يتردد حول مجاملته من قبل المسؤولين في الدولة.

وأكمل رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي :" تم حل المجلس وتنفيذ قرار عزلي فهل يساعدني أحد من المسؤولين، ما يتردد عن مساندتي من بعض مسؤولي الدولة غير صحيح".

وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه لم يقف أحد أمام القرارات التي صدرت ضدي في الفترة الماضية.

وتابع رئيس النادي :" أنا رئيس لنادي الزمالك منذ عام ٢٠٠٥ وعضو مجلس النواب منذ عام ٢٠٠٠، وهل كان أحد يساعدني في الفترة الماضية.

وأوضح قائلا :" أحترم القضاء وكل المؤسسات الوطنية، وحديثي اليوم ليس له علاقة ببعض الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية".

نادي الزمالك أنه يقف مع مؤسسات بلده لأن مصر وطنه ويطالب الجميع بعدم الالتفات للممولين من الخارج للهجوم على مصر.

وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي اليوم:"شعب مصر واعي ويحافظ على أمان وطنه ولن يكرر أحداث الشغب"



وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه للحديث عن العديد من الأمور المهمة.

في سياق متصل أكد مرتضى منصور أنه سيتم نشر الصيغة الخاصة بالتوكيل للحزب الذي سيأسسه بالنسبة للأعضاء المؤسسين الذين يرغبون في الانضمام ويرون أنه لدينا القدرة لعمل شيئ يفيد مصر.

وقال رئيس نادي الزمالك :" الحزب غير تابع لأي جهة، وأقوى الأحزاب هي التي تخرج من الشارع".

وتابع قائلا:" عرض عليا في وقت سابق رئاسة الحزب الوطني وأنا رفضت.. وأنا من قمت بحل الحزب الوطني برفع قضية في مجلس الدولة".



وأضاف المستشار مرتضى منصور قائلا:" نرحب بأي شخص من أي مكان بأي انتماء للانضمام إلى الحزب.. انتم أهلنا ونرحب بالجميع في حزب الإخلاص".

وتابع :" حزبنا ضد العنصرية ليس للأغنياء فقط أو الفقراء فقط بل لجميع شعب مصر، ولا أقوم بتأسيس حزب من أجل شيء شخصي أو انتخابات أو رئاسة نادي".