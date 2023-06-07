مرتضى منصور: مؤتمر اليوم من أجل الحديث عن أمور تخص الوطن

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم ليس له علاقة بالقلعة البيضاء.

توضيح بعض الأمور

أضاف رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي :" المؤتمر الصحفي من أجل توضيح بعض الأمور الأخرى التي تخص وطني ومن يهاجمني من أجل الوطن".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه للحديث عن العديد من الأمور المهمة

ويعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء للحديث عن العديد الأمور المهمة.

و يعقد المستشار مرتضى منصور المؤتمر الصحفي في مكتبة الكائن بـ 41 شارع أحمد عرابي .

وكان مرتضى منصور، الصادر في حقه حكم بالعزل عن منصبه رئيسًا للزمالك، أعلن قبول الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” شكوى النادي الأبيض في حق اتحاد كرة القدم المصري واللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

وقال رئيس الزمالك عبر مقطع مصور نشره اليوم الأحد: الزمالك قام بإيضاح قضية محمود كهربا بالكامل ضمن الشكوى المرسلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومرفق معها جميع المستندات وبعض الفيديوهات للتوضيح، لم أقم بنشر الشكوى لأن الاتحاد الدولي يمنع ذلك، ويشدد على عدم كشف الشكوى.

وواصل حديثه: شكوى الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تتمع بالسرية، والبعض قام بمهاجمتي عندما عرضت الصفحة الأولى من الشكوى، لكني لم أفصح عن باقي الشكوى للحفاظ على حقوق النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأردف: الزمالك قام بتفويض المحامي الإيطالي لمتابعة مستجدات الشكوى المقدمة ضد اتحاد الكرة والأهلي ومحمود كهربا، والفيفا تسلم الشكوى بشكل رسمي وأعلن عن ذلك.

وأتم : الأهلي أعلن تنازله عن قضيته الموجهة ضد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ونشر في بيانه أنه حقق هدفه وأهدافًا كانت واضحة مشاركة كهربا في السوبر المحلي وانسحاب الزمالك.

وعن مسابقة الدوري قال : الأهلي ضمن تحقيق بطولة الدوري، بعد إسقاط الزمالك وتعرضه لظلم تحكيمي بين، بعض من جمهور النادي الأبيض كان وراء رحيل الثلاثي يوسف أوباما ومحمود علاء وزكريا الوردي، كان الثلاثي سيشكل إضافة كبيرة في هذا الوقت خاصة مع معاناة النادي من نقص في مراكز رئيسية.









