مرتضى منصور: أراهن على وعى الشعب والمحافظه على أمن مصر

أكد المستشار مرتضى منصوررئيس نادي الزمالك أنه يقف مع مؤسسات بلده لأن مصر وطنه ويطالب الجميع بعدم الالتفات للممولين من الخارج للهجوم على مصر.

اقرأ أيضًا..

وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي اليوم:"شعب مصر واعي ويحافظ على أمان وطنه ولن يكرر أحداث الشغب".

انتقادات لمرتضى منصور ونجليه أحمد وأمير



ووجه عمرو أديب انتقادات لمرتضى منصور المعزول من رئاسة نادي الزمالك وأسلوبه في إدارة النادي خلال السنوات الماضية، وكذلك دور أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في النادي وأحمد مرتضى المشرف على ألعاب الصالات.

وقارن عمرو أديب بين أسلوب مرتضى منصور في إدارة النادي ومجالس إدارة الأندية الأخرى مثل الأهلي وفيوتشر معبرًا عن غضبه من هذا الأسلوب الذي لا يليق بنادي الزمالك والذي لا يوجد في مجالس الإدارت الأخرى، بحسب قوله.

مقارنة بين تعامل الخطيب ومرتضى مع مجلس الإدارة



وعلق عمرو أديب على طريقة تعامل مرتضى مع أعضاء مجلس إدارة النادي الزمالك، قائلًا: هو الخطيب ينفع يعامل العامري فاروق ولا مرتجي زي ما مرتضى منصور بيعامل أعضاء مجلس الإدارة؟!

أبرز تصريحات مرتضى منصور

وقال رئيس الزمالك عبر مقطع مصور نشره اليوم الأحد: الزمالك قام بإيضاح قضية محمود كهربا بالكامل ضمن الشكوى المرسلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومرفق معها جميع المستندات وبعض الفيديوهات للتوضيح، لم أقم بنشر الشكوى لأن الاتحاد الدولي يمنع ذلك، ويشدد على عدم كشف الشكوى.



وواصل حديثه: شكوى الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تتمع بالسرية، والبعض قام بمهاجمتي عندما عرضت الصفحة الأولى من الشكوى، لكني لم أفصح عن باقي الشكوى للحفاظ على حقوق النادي وأعضاء مجلس الإدارة.



وأردف: الزمالك قام بتفويض المحامي الإيطالي لمتابعة مستجدات الشكوى المقدمة ضد اتحاد الكرة والأهلي ومحمود كهربا، والفيفا تسلم الشكوى بشكل رسمي وأعلن عن ذلك.

وأتم : الأهلي أعلن تنازله عن قضيته الموجهة ضد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ونشر في بيانه أنه حقق هدفه وأهدافًا كانت واضحة مشاركة كهربا في السوبر المحلي وانسحاب الزمالك

وعن مسابقة الدوري قال : الأهلي ضمن تحقيق بطولة الدوري، بعد إسقاط الزمالك وتعرضه لظلم تحكيمي بين، بعض من جمهور النادي الأبيض كان وراء رحيل الثلاثي يوسف أوباما ومحمود علاء وزكريا الوردي، كان الثلاثي سيشكل إضافة كبيرة في هذا الوقت خاصة مع معاناة النادي من نقص في مراكز رئيسية.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه للحديث عن العديد من الأمور المهمة.

