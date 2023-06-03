مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 والقنوات الناقلة، فسنكون على موعد مع مواجهات مختلفة أبرزها لقاء مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بالاضافة الى مباراة اتحاد العاصمة أمام يانج أفريكانز فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بجانب الدوري الفرنسي والدوري الايطالى والدوري التركي.

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مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة مرتقبة أمام نظيره مانشستر يونايتد فى تمام الساعة 5 مساء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة



ويلعب اتحاد العاصمة مع يانج أفريكانز فى تمام الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



يلتقي تورينو مع انتر ميلان فى تمام الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ويلعب كريمونيزي ضد ساليرنيتانا فى تمام الساعة 10 مساء

ويواجه إمبولي نظيره لاتسيو فى تمام الساعة 10 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



أجاكسيو ضد مارسيليا فى تمام الساعة 10 مساء

موناكو ضد تولوز فى تمام الساعة 10 مساء

نانت ضد أنجيه فى تمام الساعة 10 مساء

نيس ضد ليونفى تمام الساعة 10 مساء

باريس سان جيرمان ضد كليرمون فوت 63 فى تمام الساعة 10 مساء

ستاد ريمس ضد مونبلييه فى تمام الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي



قونيا سبور ضد فاتح قرا جمرك فى تمام الساعة 4 عصرا

طرابزون سبور ضد ألانيا سبور فى تمام الساعة 7 مساء

قاسم باشا ضد بشكتاش فى تمام الساعة 7 مساء

قيصري سبور ضد أنقرة جوجو فى تمام الساعة 7 مساء

أضنة ديمرسبور ضد إسطنبول باشاك شهير فى تمام الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



ويتقابل فريق طلائع الجيش أمام نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري فى تمام الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

لايبزيج ضد آينتراخت فرانكفورت فى تمام الساعة 9 مساء