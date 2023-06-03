ديربي مانشستر.. موعد مباراة السيتي واليونايتد والتشكيل المتوقع في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يستقبل ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، عند دقات الخامسة بتوقيت مصر والسعودية.

مانشستر سيتي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، بينما تأهل مانشستر يونايتد على حساب برايتون بركلات الترجيح.

مباراة السيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون أول مباراة نهائية كبرى بين قطبي مانشستر.

تشكيل مان سيتي المتوقع..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، ناثان آكى، أكانجى.

خط الوسط: جريليش، رودرى، ستونز، سيلفا.

خط الهجوم: هالاند، دى بروين، جوندوجان.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع..

حراسة المرمى: دى خيا.

خط الدفاع: فاران، ليندلوف، لوك شاو، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، جارناتشو، جادون سانشو.

مانشستر سيتي

توج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ليحصل على اللقب التاسع في تاريخه كما سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة أمام نظيره إنتر ميلان الأيطالي في مباراة تستضيفها مدينة اسطنبول التركية، ويأمل مانشسترسيتي بقيداة جوارديولا في التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي.

ويبحث سيتي عن ثلاثية وهو ما لم يحققه سوى فريق إنجليزي واحد آخر وهو مانشستر يونايتد في 1999، ولن يكون هناك ما هو أفضل لفريق تن هاج سوى إفساد حلم سيتي.

مانشستر يونايتد

أصبح مانشستر يونايتد أكثر الأندية الإنجليزية تواجدا في المربع الذهبي في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي منذ تطبيق الاحتراف، وتواجد مانشستر يونايتد في المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي في 26 موسما من أصل 31 بنسبة تصل إلى 84%.

ويسعى سيتي لنيل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بينما يسعى يونايتد للحصول عليه للمرة 13.