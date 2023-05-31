مانشستر يونايتد يٌعلن تمديد التعاقد ديوجو دالوت بعقد طويل الأمد

أعلن مانشستر يونايتد عبر حسابة الرسمي ، عن تمديد تجديد التعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت ظهير فريق مانشستر يونايتد عقب انتهاء الفريق الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشر مانشستر يونايتد عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يكشف فيها تجديد البرتغالي مع الفريق وجاء التغريدة كالتالي :" البرتغالي باق مع الشياطين وقع ديوغو دالوت عقدًا طويل الأمد مع #يونايتد حتى عام 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ومن المقرر ان يستمر ديوغو دالوت مع فريق مانشستر يونايتد لمدة 5 مواسم حتي صيف 2028.

وظهر ديوغو دالوت بمستوي مميز مع الهولندي اريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونياند و الفريق مما أجعلت إدارة الفريق تجدد له عقد طويل الآمد مع الفريق.

وعلى الجانب الأخر، يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجه مانشستر يونايتد مساء السبت القادم على ستاد ويمبلى في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف ملعب ويمبلي لقاء المان بونايتد والسيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و6 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ة ويكون اللقاء الناري لتحديد هوية بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

تأكد غياب الفرنسى أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد عن لقاء مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وتلقي فريق مانشستر يونايتد ضربه موجعه بغياب الفرنسي مارسيال عن لقاء المرتقب مانشستر سيتي واليونايتد ضمن منافسات نهائى كأس الاتحاد الانجليزي

وأعلن نادي مانشستر يونايتد مساء أمس الثلاثاء ، بغياب مهاجمه أنطوني مارسيال سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة.

وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال الفوز 2-1 على فولهام في ختام الدوري الإنجليزي يوم الأحد حيث حصد الفريق المركز الثالث.

وأضاف يونايتد في بيان "الكشف أثبت إصابة اللاعب البالغ عمره 27 عاما بتمزق عضلي وغيابه عن المواجهة في ويمبلي".

ونال يونايتد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في فبراير الماضي، وسيواجه سيتي في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت.