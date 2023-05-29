مانشستر يونايتد.. تين هاج يطالب إدارة النادي بمزيد من الاستثمارات

طالب المدرب الهولندي تين هاج، إدارة مانشستر يونايتد بضخ مزيد من الاستثمارات المالية، للعودة إلى منصات التتويج والمنافسة على الألقاب.

جاءت تصريحات تين هام بعد نهاية الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي وتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث بالبريميريج ما يتيح له المشاركة في دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة جاره السيتي يوم السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية "نحن في الطريق الصحيح، لكننا لم نصل إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه، ولا يزال الطريق طويلا، وهناك إمكانات كبيرة في هذا الفريق وهذه التشكيلة من اللاعبين لقد أظهرنا خلال الموسم أننا نتطور، وهذه إشادة باللاعبين والجهاز التدريبي، لقد عملنا بجدية كبيرة، لكن يجب أن نوفر استثمارات".

أضاف مدرب مانشستر يونايتد " يدرك النادي أنه إذا أراد الوجود في المربع الذهبي والمنافسة على الألقاب، فإن هذه بطولة صعبة للدوري وينبغي الاستثمار، وإلا لن تملك فرصة لأن باقي الأندية ستفعل ذلك".

مانشستر يونايتد الأكثر تواجدًا في المربع الذهبي بالبريميرليج

أصبح مانشستر يونايتد أكثر الأندية الإنجليزية تواجدا في المربع الذهبي في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي منذ تطبيق الاحتراف.

وتواجد مانشستر يونايتد في المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي في 26 موسما من أصل 31 بنسبة تصل إلى 84%.

وخرج مانشستر يونايتد عن المربع الذهبي في خمسة مواسم ثلاثة منهم في المركز السادس وموسم في الخامس وأخر في السابع وهو أسوأ ترتيب في تاريخه بالبريميرليج.

ويأتي أرسنال في المرتبة الثانية حيث تواجد في المربع الذهبي خلال 22 موسماً من 31 موسماً للبريميرليج بنسبة 71% من مواسم البطولة.