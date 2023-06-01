أسعار اللحوم صباح اليوم الخميس بالمزرعة

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من التباين السعري خلال بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى المزرعة، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الإسباني نحو 155 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي (وزن 400 كيلو) نحو 140 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، والتي تباينت في المزرعة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم السلع الخدمية كافة التي يهتم بها متابعو الوفد، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 155 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي (وزن 400 كيلو) نحو 140 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس من المزرعة

اللحوم الحمراء

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 132 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 143 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 155 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 145 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 131 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 140 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 141 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.