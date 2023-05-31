موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمحافظة للعام الجديد.

وقال سلومة، إن التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 يبدأ من يوم الخميس 1 يونيو وحتى الجمعة 30 يوينو 2023؛ تسهيلاً على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024 .

كيفية التسجيل

وأشار إلى أنه يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد، موضحا أن التسجيل يتم إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/kg.html

ونوه مدير المديرية بضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2023 الكترونيا بواسطة الموقع.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة تشمل أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.