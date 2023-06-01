رياض الأطفال.. الأوراق المطلوبة ورابط التقديم

مع فتح باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية في جميع المحافظات إلكترونيًا عبر الإنترنت بداية من اليوم الخميس 1 يونيو 2023 وحتى 30 يونيو، يبحث أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة ورابط التقديم لرياض الأطفال.

سن التقديم في مرحلة رياض الأطفال

ويبدأ سن التقديم في مرحلة رياض الأطفال 2023/2024 من 4 سنوات وحتى 6 إلا يوم، ويتم حساب السن في 1 أكتوبر 2023، وتكون أولوية القبول للأكبر وفقًا للأماكن المتاحة، ولن يقبل أي طلب ورقي في المدارس أو الإدارات التعليم إلا بعد انتهاء فترة التقديم الإلكترونى.

رياض الأطفال

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا

- وجود 10 صور شخصية حديثة للطفل.

- توفر أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر.

- يجب إثبات محل السكن.

- توفر صورة سارية لـ البطاقة الشخصية الأب والأم.

- وجود ملف كامل الدمغات.

رابط وخطوات التقديم في مرحلة رياض الأطفال

رياض الأطفال

الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم من الرابط التالي https://emis.gov.eg/

- يجب اختيار خدمات ولي الأمر.

النقر على أيقونة إنشاء مستخدم لولي الأمر.

- يجب تحديد تسجيل الدخول، أو إنشاء حساب جديد.

- يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

- تسجيل كلمة المرور، والنقر على الدخول.

- يجب اختيار ختر نوعية المدرسة حكومي- رسمية- رسمية لغات.

- النقر على أيقونة بدء التسجيل.

- يجب تسجيل بيانات الأب والأم والطفل، والعنوان.

- تسجيل الرغبات للمدارس المتاحة

- الأولوية تكون للمدارس القريبة من محل الإقامة.

رياض الأطفال

أخيرًا النقر على حفظ البيانات.

وزارة التربية والتعليم

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم ذكرت في وقتٍ سابقٍ أنه بالنسبة للمتقدمين لرياض الأطفال في المدارس التجريبية بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى المخصصة لأولياء الأمور، تسلم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة، وترسل المديريات التعليمية نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتسنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.