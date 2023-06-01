طفرة غير مسبوقة في قطاع الزراعة بعد 30 يونيو| فيديو

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو، وتبذل الدولة المصرية جهود كبيرة في كل القطاعات منذ عام 2014 وما زالت مستمرة، وبعد مرور عشر سنوات على 30 يونيو، نتج عنها إعادة بناء الدولة المصرية في كل القطاعات.

قطاع الزراعة كان من أهم القطاعات التي حدثت فيها طفرة كبيرة، وكان لها نصيب ضخم من المشروعات التي حققت من خلالها الدولة المصرية الأمن الغذائي للمصريين.

وفي الفترة الماضية، كان العالم مهتما بمصطلح واحد فقط وعنوان عريض واحد اسمه الأمن الغذائي، بعدما حدث في أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من نقص في المواد الغذائية وتعطيل لسلسلة الواردات ونقص سلاسل الإمداد والتوريد.

رؤية استباقية بعيدة المدة لأهمية العمل في القطاع الزراعي

وتهتم الدولة المصرية منذ عام 2014 بكل القطاعات وكان لها رؤية استباقية بعيدة المدة لأهمية العمل في القطاع الزراعي بالشكل الذي يحقق للمصريين الأمن الغذائي ويوفر السلع الأساسية والاستراتيجيات.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر القناة الأولى المصرية.

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