مشروع تخرج يطرح أول مجلة متخصصة في شئون اللاجئين

أعد مجموعة من طلاب كلية الإعلام في جامعة الأزهر الشريف مشروع تخرج يطرح أول مجلة متخصصة في شؤون اللاجئين والوافدين والمهاجرين في مصر تحت اسم مجلة "الوطن الأكبر".

وتأتي فكرة مجلة “الوطن الأكبر” انطلاقا من دور الدولة المصرية الرائد في احتضان اللاجئين والمهاجرين والوافدين إليها من جميع الجنسيات عبر مختلف العصور.

أهداف مجلة "الوطن الأكبر"

مجلة الوطن الأكبر

وتهدف مجلة "الوطن الأكبر" إلى إبراز جهود الدولة المصرية في احتضان الفئات السابق ذكرها وتقديم كل الخدمات في مختلف المجالات على قدم المساواة مع المواطنين المصريين دون تفرقة، كل ذلك بالرغم من ضخامة أعداد هذه الفئات وخاصة اللاجئين والذين وصلت أعدادهم إلى 9 مليون لاجئ وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن منظمة الهجرة الدولية، وضئالة الدعم المقدم من الدول المانحة.

كما تهدف مجلة “الوطن الأكبر” إلى إبراز تعامل الدولة مع اللاجئين المتواجدين على أراضيها بمزيد من الإنسانية والأخلاق الحميدة ومحاولة دمجهم في المجتمع المصري وإعطائهم حرية التنقل في جميع المحافظات دون قيود، على عكس الدول التي تدعي دعمها لحقوق الإنسان وتضعهم في مخيمات على الحدود، فكان هذا المشروع بمثابة رد قاطع على كل مشكك ومنكر لدور مصر في هذا الملف بالتحديد.

محتوى مجلة “الوطن الأكبر”

وتتضمن مجلة "الوطن الأكبر" مجموعة متنوعة من التحقيقات التي تبرز دور الدولة المصرية في تيسير الخدمات التعليمية لكل المتواجدين على أراضيها، واندماج اللاجئين في المجتمع المصري بشكل فعّال حيث أصبحوا يمثلوا قوة اقتصادية لا يستهان بها.

وتضمن مجلة “الوطن الأكبر” إنفوجراف يوضح أعداد هذه الفئات وأماكن تمركزها، بجانب مجموعة متنوعة من الحوارات والتقارير والمقالات بأقلام شبابية واعية.

تتكون هيئة تحرير مجلة "الوطن الأكبر" من عشرة طلاب، هم: حسام دومة، وأحمد نعيم، ومحمود قنديل، وجاد شاكر، وأحمد البنا، وحسام محمد، ومحمود دهشان، ومصطفى عبدالرحمن، ووليد أحمد، وإسلام حسن.

ونفذت مجلة “الوطن الأكبر” تحت إشراف تنفيذي للدكتور " رامي جمال" أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام في جامعة الأزهر الشريف.

وتأتي مجلة "الوطن الأكبر” تحت إشراف الدكتور محمد البحراوي، المشرف العام على مشروعات التخرج.