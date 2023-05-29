13 محورًا للمرحلة الثانية بمشروعات "حياة كريمة" في قنا

قال أشرف الداودي محافظ قنا: "إن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي والتصميمات".

أضاف أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية، طبقًا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات، وسيتم العمل بشكل مباشر على 13 محور هم الصحة والتعليم وسكن كريم والزراعة ومجمعات خدمية والري والشباب والرياضة، والبنية التحتية التى تشمل مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز.

عقد محافظ قنا، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة، الاستعدادات النهائية لانطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتى من المقرر تنفيذها فى مركزى قنا ونجع حمادى، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد موسى عمران نائب المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمقدم أحمد شندى مدير الشعبة الهندسية للمنطقة العسكرية الغربية، والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ورؤساء مراكز ومدن قنا، ونجع حمادى و دشنا وقوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ذكر المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال توفير عدد كبير من قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وجارٍ توفير قطع الأراضي المتبقية، مشيرًا إلي أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها البشرية، والتى نالت كثير من الإشادات الدولية، لذلك تم وضعها على المنصة الرسمية للمنظمة، نظرًا لحجمها وتأثيرها فى تحقيق استراتيجية 2030.

إجراءات لحماية نهر النيل:

فى سياق ذي صلة، ناقش محافظ قنا خلال باجتماع آخر، الإجراءات التي تتبع لمنع وصول الصرف الصناعى الخاص بمصانع السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص إلى المجري المائى لنهر النيل، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعمل المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى لهذه المصانع بشبكات الصرف الصحى الرئيسية التابعة للشركة، بالإضافة الى تطوير محطات معالجة الصرف الصناعي بمصانع السكر والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

لفت إلى أن محافظة قنا تسعى دائمًا لحماية نهر النيل من أي تلوث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو منع الصرف الصناعى على طول مجرى نهر النيل.

كما ناقش المحافظ، سرعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح مصنع الورق بنظام البيع أو حق الانتفاع لإقامة محطة معالجة صرف صناعى بنظام برك الأكسدة على مساحة 137 فدانًا، وغابة شجرية على مساحة 957 فدانًا بالظهير الصحراوي لقرية العليقات، لاستغلالها في تصريف مياه محطة الصرف.

أكد أن المحافظة ستقدم التسهيلات اللازمة كافة للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت، لا سيما أنه يعد مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحسين البيئة، والحفاظ على مياه النيل من التلوث.