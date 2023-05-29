منسق بيت العائلة المصرية يؤكد دور رجال الدين التوعوي في علاج أزمات البيئة (صور)

مؤتمر الكنيسة الأسقفية حول قضايا البيئة

أكد فضيلة الشيخ أبو زيد الأمير منسق عام بيت العائلة المصرية في مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر القادة الدينيين فى الحفاظ على البيئة على أهمية رجال الدين التوعوي في علاج أزمات البيئة.

وأضاف في المؤتمر المنظم من قِبل المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية المقام حاليا بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك أن هذا اللقاء يصب في المصلحة العامة، قائلا:" إننا أمام قضية فى غاية الأهمية فهى خطر داهم على البشرية جميعها، لذلك يعتبر دور رجال الدين دور توعوي في المقام الأول ويؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة".

واشار:" اننا نطالب بتشريعات للحفاظ على البيئة مما يؤدى على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، لذلك إن دور علماء الدين في توحيد الجهود بين جميع قيادات الدولة لمواجهة التحديات التى نواجهها فى التناغم مع الطبيعة وتوجيه أبحاثنا وعلمنا للحفاظ على البيئة".

جاءت هذه الكلمات بعدما قدم الدكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة بالكنيسة الأسقفية، وكلمة الدكتور منير حنا الرئيس الشرفي وبحضور رموز والقادة الدينية بالاوقاف والأزهر ورجال المجتمع المصري، كما ناشف السفير رؤوف سعد ممثلا عن وزارة البيئة موضوع وقضايا الأمن الغذائي، ونيافة الأنبا ارميا أسقف ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا المؤتمر حتى غدا الثلاثاء ويقام بمنطقة الزمالك في محاولة من الكنيسة الأسقفية لتعزيز دور القادة الدينية في حل مشكلة البيئة الذي بات يؤثر على. جوانب الحياة في مختلف البلدان واجتمعت الدول حول العالم لمناقشة حلول هذه الأزمة التي ستوفر على الأرض والإنسانية.