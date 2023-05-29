وفد أكاديمي نووى روسي يزور جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، وفدا أكاديميًا روسيا مكونا من ممثلين عن وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، والمؤسسة روساتوم ROSATOM للطاقة النووية الروسية.

أكد الدكتور أشرف الغندور، على أن العلاقات بين مصر وروسيا تعد علاقات تاريخية، مشيراً أن اللقاء جاء بغية بحث القضايا المتعلقة بفتح فروع للجامعات الروسية في جامعة الإسكندرية، وذلك على هامش المؤتمر الثاني بين روسيا وأفريقيا الذي سيعقد في سانت بطرسبرج في يوليو 2023، مضيفاً أن اللقاء تضمن أيضاً دراسة إنشاء درجات علمية مشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة الإسكندرية والجامعات الروسية.

واستعرض الوفد الروسي، الجامعات الروسية والبرامج العلمية المقترح التعاون بينهما، حيث أبدى الوفد استعداده التام للتعاون مع جامعة الإسكندية، لاسيما أنها تعد من الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر اللقاء الدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، والدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة شيرين عبدالسلام، منسق البرنامج الدولي للعلوم الأعصاب بكلية العلوم، والدكتورة نيللي مصطفي، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة ومساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب