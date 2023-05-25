حملة إعلامية لتقدير الفئات المهمشة في مشروع تخرج "النقط على الحروف"

أعد طلاب كلية الإعلام في جامعة مصر الدولية مشروع تخرج لتقدير الفئات المهمشة تحت عنوان "النقط على الحروف".

ومشروع تخرج "النقط على الحروف" عبارة عن حملة تهدف إلى لتوعية الناس بأهمية تقدير أفراد وأدوار كتيرة فى حياتنا اليومية لكن لا أحد يقدم لهم التقدير الكافي.

وتستهدف تلك الحملة الأدوار التي يعدها البعض بسيطة وليس لهم دورًا أساسيًا في الوقت الذي تعد مهامهم مهمة وضرورية وتجعلهم يبذلون الجهد الكبير.

مشروع تحرج النقط على الحروف

كما يستهدف مشروع تخرج "النقط على الحروف" رد الاعتبار للفئات المهمشة والتعريف بدورهم الوطني والذي لا يقل عن دور الطبيب والمهندس والصحفي، مثل: عامل النظافة والصرف الصحي والجراج والديليفري ومنظف طاولات الطعام.

ويرى الطلاب معدو مشروع التخرج أن الهدف من التقدير هو نشر الوعى بأهمية أدوار الفئات المهمشة التي تسهل تفاصيل كثيرة في الحياة اليومية وتشجّع على تقديم تقدير معنوي مثل الشكر.

وأكدوا أنهم يستحق الشكر والتقدير والنظر بعين الاحترام والتوقير وحتى منحهم وساما وهدية اعترافا بأهميتهم ولو كان الوسام كلمة طيبة.

المشاركون في مشروع تخرج "النقط على الحروف"

مشروع تخرج النقط على الحروف

وشارك في مشروع تخرج "النقط على الحروف" الطلاب ندى خالد، ونيرة الأسود، وفريدة علي، وفريدة أحمد، ومهاب عمرو، وإسؤاء عباء، ووئام سلامة.

وينفذ الطلاب مشروع تخرج "النقط على الحروف" تحت إشراف الدكتورة نيهال الخاردلي، في كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية، والمعيدة راما العطار.









