محافظ الفيوم يوجه بإيجاد حلول جذرية لشكاوى المواطنين

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عددا من شكاوى المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة.

ويأتي لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار القوانين المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة بالفيوم، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلي مديرية التربية والتعليم، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

إقامة مشروعات صغيرة لتحسين ظروف المواطنين بالفيوم

خلال اللقاء، إستمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين، الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، حيث وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالفيوم، ببحث الحالات بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة مشروعات صغيرة لهم بما يتناسب مع ظروفهم وخبراتهم الحياتية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب من الجنسين.

كما وجه محافظ الفيوم، المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لإثنين من المواطنين الأولي بالرعاية، علي أطراف مدينة الفيوم، بالإضافة لحل مشكلات عدد من الشباب من أصحاب الكارافانات "السيارات المتنقلة لتقديم الوجبات السريعة" علي طريق منشأة عبدالله وبحث مطالبهم.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كشك لحالتين من السيدات الأولي بالرعاية على أطراف مدينة الفيوم، كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، ببحث مطلب إحدى السيدات الأولى بالرعاية بشأن إجراءات ترخيص قطعة أرض صغيرة لبناء منزل لها ولأبنائها الأيتام.

وفيما يتعلق بشكاوى عدد من المواطنين، بشأن تراكمات القمامة بعدة مناطق بمدينة الفيوم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتكثيف حملات النظافة الدورية، وازالة أي حالات تعد أو إشغالات علي حرم الطريق، ووضع حلول حاسمة لتجمعات القمامة بالمناطق محل الشكوى، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية علي المواطنين.