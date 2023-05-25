انطلاق المرحلة الجديدة لتدريب اللاجئين بالمراكز المجتمعية الرقمية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون هيئة تير دي زوم مصر، المرحلة الجديدة من التدريبات لتمكين اللاجئين المتواجدين داخل مصر والشباب المصري، وتطوير المهارات الاجتماعية والحياتية وريادة الأعمال من خلال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء الشباب وتدريبهم على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي المصري المتنامي.

يأتي ذلك في ضوء الاتفاقية التي تم تمديدها لمدة ثلاث سنوات قادمة بين الجانبين بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة السويسرية بمصر، إيفون باومان، إذ إن المشروع يأتي في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار في الشباب، ورفع الكفاءة المؤسسية بكل أجهزة الدولة، وكذلك تعزيز سبل التعاون بين جميع شركاء التنمية في كل المجالات.

وأكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أنه جارى اختيار 400 شاب وفتاة من المصريين والوافدين للاستفادة من المنح التدريبية المجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات على منصة كورسيرا في المراكز الآتية: "مركز تعليم مدني العاشر من رمضان - مركز شباب عين شمس - مركز شباب حلمية الزيتون - مركز شباب الحي السادس - منتدي شباب أكتوبر - مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد - مركز شباب المعادي الجديد - المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية".