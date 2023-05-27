سيلين ديون تغيب عن جمهورها بأمر المرض.. ألغت 40 حفلة فى أوروبا

تصدرت النجمة العالمية سيلين ديون، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إلغاء حفلاتها الـ40 التى كانت ستحييها فى أوروبا هذا العام وصولاً لشهر أبريل من عام 2024، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة.

حيث شاركت سيلين ديون جمهورها عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، بياناً، قالت فيه من خلاله: "أبذل جهداً كبيراً لاستعادة قوتي لكن الحفلات ستكون "بغاية الصعوبة"، لذلك قررت أن ألغى كل شيء فى الوقت الراهن.

وأضافت سيلين ديون البيان أن إلغاء حفلاتها "سيكسر قلبها"، لكنه القرار الأفضل، كما وعدتهم أنها لن تستسلم للمرض.

سيلين ديون

وكتبت الفنانة سيلين ديون قائلة: "بخيبة أمل كبيرة، نعلن اليوم إلغاء جولة المرأة الشجاعة العالمية، أنا آسفة جداً لإحباط آمالكم جميعاً مرة أخرى، أنا أعمل بجد لاستعادة قوتي، لكن التجول على المسارح قد يكون صعباً للغاية حتى عندما تكون بصحة جيدة 100%".

وأضافت: "ليس من العدل أن نستمر فى تأجيل العروض، وعلى الرغم من أن ذلك يكسر قلبي، فمن الأفضل أن نلغى كل شيء الآن حتى أكون جاهزة حقا للعودة إلى المسرح مرة أخرى".

سيلين ديون

سيلين ديون تصدم جمهورها



وكانت سيلين ديون، قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام، عن إصابتها بـ متلازمة عصبية نادرة جدًا، منذ ديسمبر الماضي، والتي أجبرتها على تأجيل جميع الحفلات المقرر إقامتها في أوروبا ضمن جولتها العالمية كاريدج وورلد تور.



سيلين ديون

سيلين ديون: أبذل جهدًا كبيرًا لاستعادة قواي



ونقلت وسائل إعلام عالمية، أن إحياء الفنانة الكندية سيلين ديون، لعدد من الحفلات خلال الفترة القادمة سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لها في الوقت الحالي، وجاء ذلك فى بيان صادر عنها، قائلة: أبذل جهدًا كبيرًا لاستعادة قواي، لكن الحفلات قد تكون صعبة جدًا ، ويُستحسَن أن نلغي كل شئ في الوقت الراهن، في انتظار أن أصبح فعلاً جاهزة للوقوف مجددًا على المسرح.

سيلين ديون: أبذل جهدًا كبيرًا لاستعادة قواي





وبدت سيلين ديون، عبر مقطع فيديو عبر إنستجرام، قائلة: لقد كنت أتعامل مع مشاكل صحتي لفترة طويلة، وكان من الصعب حقًا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدث عن كل ما مررت به، يؤلمني أن أخبرك أنني فزت لن أكون مستعدًا لاستئناف جولتي في أوروبا في فبراير.



سيلين ديون

سيلين ديون: شخصت إصابتي باضطراب عصبي نادر جدًا، يُعرف بمُتلازمة الشخص المُتيبس



وقالت سيلين ديون: أخيرًا، وبعد فترة طويلة شخصت إصابتي باضطراب عصبي نادر جدًا، يُعرف بمُتلازمة الشخص المُتيبس، الذي يصيب شخص من كل مليون،أن هذا المرض هو السبب وراء التشنجات التي أعاني منها، كما أن هذه التشنجات تؤثر فى كل جانب من حياتها اليومية، التي تتسبب بصعوبات في كثير بالمشي، كما تعيق قدرتها على استخدام أحبالها الصوتية بالطريقة المعتادة



سيلين ديون

آخر ظهور لسيلين ديون

والجدير بالذكر أن آخر ظهور لسيلين ديون على خشبة المسرح بآخر حفلاتها الغنائية، كانت في مارس 2020 في مدينة نيويورك الأمريكية، وكانت ضمن 52 حفل غنائي مقرر إقامتهم في جولتها العالمية إلا أن جائحة كورونا قطعتها، ومن أشهر أغانيها أغنية فيلم تايتانيك الذي صدر في عام 1997.