تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا

استقر المدير الفني حسام حسن على تشكيل منتخب مصر الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد موريتانيا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة التوأم، إلى مواصلة الانتصارات في التصفيات الأفريقية، بهدف تحقيق العلامة الكاملة وحسم التأهل مبكراً اليوم الثلاثاء، عن المجموعة الثالثة، التي تضم الرأس الأخضر وبوتسوانا أيضاً.

ويعول حسام حسن، على نجمه المحترف في ملاعب الألمان، عمر مرموش، الذي أظهر موهبته بقوة في الموسم الحالي، محتلاً صدارة مسابقة البوندسليجا، مما جعله فرسان رهان ناجح في تشكيلة العميد، قبل الديربي العربي، بين مصر وموريتانيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد عيد.

الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، عمر مرموش.

موعد مباراة مصر وموريتانيا اليوم والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الشيخ ولد بيديا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.