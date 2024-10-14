ميتشو: الأهلي يخوض السوبر المحلي للانتقام من الزمالك ورد الاعتبار
قال الصربي ميلوتان ميتشو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إن الأهلي يتمني مواجهة الزمالك في نهاية السوبر المحلي للانتقام منه.
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واستطرد:" مباريات كأس السوبر المحلي ستكون قوية للغاية مع الأخذ في الاعتبار ان النادي الابيض محمل بثقة كبيرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي الاخير".
تابع:" الأهلي يخوض السوبر المحلي بنية الانتقام من الزمالك ايضاً ورد الاعتبار حال وصولهما للنهائي".
واكمل:" كرة القدم ستكون هي الفائز الأول في التنافس بين الانديه الأربعة في السوبر المحلي ".
وتابع:" جماهير الزمالك ترغب في تتويج فريقها بالسوبر المحلي لتثبت ان التتويج بالسوبر الأفريقي لم يكن عن طريق الصدفة ".
وواصل:" الأهلي يريد الانتقام من الزمالك هو ومشجعوه لإثبات إن خسارة السوبر الافريقي علي سبيل الصدفة".