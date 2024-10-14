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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميتشو: الأهلي يخوض السوبر المحلي للانتقام من الزمالك ورد الاعتبار

ميتشو
ميتشو

قال الصربي ميلوتان ميتشو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إن الأهلي يتمني مواجهة الزمالك في نهاية السوبر المحلي للانتقام منه.

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واستطرد:" مباريات كأس السوبر المحلي ستكون قوية للغاية مع الأخذ في الاعتبار ان النادي الابيض محمل بثقة كبيرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي الاخير".

تابع:" الأهلي يخوض السوبر المحلي بنية الانتقام من الزمالك ايضاً ورد الاعتبار حال وصولهما للنهائي".

واكمل:" كرة القدم ستكون هي الفائز الأول في التنافس بين الانديه الأربعة في السوبر المحلي ".
وتابع:" جماهير الزمالك ترغب في تتويج فريقها بالسوبر المحلي لتثبت ان التتويج بالسوبر الأفريقي لم يكن عن طريق الصدفة ".

وواصل:" الأهلي يريد الانتقام من الزمالك هو ومشجعوه لإثبات إن خسارة السوبر الافريقي علي سبيل الصدفة".

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