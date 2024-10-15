إبراهيم عادل بديل محمد صلاح أمام موريتانيا وغياب الأناكوندا ودونجا

تقلصت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى 21 لاعبًا، بعد خروج الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد ونبيل عماد دونجا، قبل مواجهة موريتانيا المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.

وقرر الجهاز الفني، إراحة قائده محمد صلاح خوفاً من تعرضه للإصابة بسبب كون الملعب من نوعية النجيل الصناعي، ويفاضل جهاز العميد بين الثنائي، مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، لإشراك أحدهما في مركز الجناح الأيمن.

وفضل حسام حسن، إعفاء مصطفي محمد، من المشاركة أيضاً حفاظاً عليه من تفاقم الإصابة، بعدما أثبت الكشف الطبي تعرض مهاجم نادي نانت الفرنسي مهاجم نانت الفرنسي، لإجهاد العضلة الخلفية.

كما تم استبعاد نبيل عماد دونجا بداعي الإصابة كذلك، بينما أصبح المدافع الدولي محمد عبد المنعم المحترف في صفوف نيس الفرنسي، جاهزاً لموقعة موريتانيا، عقب إصابته بكدمة في العضلة الأمامية، وخروجه في مباراة ستاد القاهرة الأخيرة.

موعد مباراة مصر وموريتانيا اليوم والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الشيخ ولد بيديا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.