اقتصاد مصر والشرق الأوسط سيتعافى رغم التضخم والتوترات الجيوسياسية

رئيس قطاع التسويق بحديد عز بالدوحة:

افتتح المهندس سعد الكعبى، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرى، قمة الصلب العربى فى نسختها رقم 17 والتى ينظمها الاتحاد العربى للصلب، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة حشد كبير من أصحاب مصانع الصلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب كبرى الشركات المورده الخامات والتكنولوجيا، وشركات الأبحاث المتخصصة فى مجال صناعة الصلب.

يشارك فى قمة الصلب من مصر مجموعة عز، والتى أقامت أكبر جناح لها بين الشركات العارضة لمنتجاتها فى معرض الصلب والذى يقام على هامش فاعليات القمة، بجانب ممثلى أصحاب شركات مصرية أخرى.

ومن جانبه أكد جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، اليوم الاثنين ، إن مشروعات البنية التحتية التى تنفذها دول فى منطقة الشرق الأوسط مثل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر سترفع الطلب على منتجات الصلب.

وأضاف رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، خلال كلمته أمام قمة الصلب العربى فى نسختها رقم 17 والتى ينظمها الاتحاد العربى للصلب، بالعاصمة القطرية الدوحة، أنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدل التضخم والتوترات الموجوده فى البحر الأحمر، مضيفاً " انه من المتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى نموا بنسبة 2.8% فى 2024 مدفوعة بزيادة الإنتاج النفطى وجهود تنويع الاقتصاد".

يذكر أن الدكتور أيمن فتحى من مجموعة عز ، والمهندس مصطفى رشاد من مجموعة المراكبى كانا قد فازا بجائزتين فى المسابقه التى نظمها الاتحاد العربى عن أفضل بحوث علمية فى مجال تطوير صناعة الصلب ومن المقرر تكريمهما خلال أعمال القمه. .

تتناول اجتماعات ولقاءات قمة الدوحة عددا من الموضوعات المهمة وتشمل المتغيرات الجيوسياسية الدولية والإقليمية ومدى تأثيرها على صناعة الصلب العربية، ومعدلات التضخم فى أسعار الطاقة وخامات المعادن واللوجستيات وأثر ذلك على مستقبل الصناعة.

وتكتسب القمة أهمية خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التى يشهدها العالم والمنطقة العربية وتأثيرها الكبير على صناعة الحديد والصلب عربياً وعالمياً حيث تعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية والرئيسية فى ظل مساع لرفع مستوى مساهمة قطاع التعدين والحديد والصلب فى إجمالى الناتج المحلى.

وتعد صناعة الصلب ذات تأثيراً محوريا فى التنمية الاقتصادية لارتباطها الوثيق بالعديد من الصناعات الأخرى ذات قيمة مضافة عالية كقطاعات صناعة السيارات وبناء السفن والانابيب وقطاع النفط وتعليب الأغذية و نقل المياه ناهيك عن زيادة فرص العمل الجديدة التى يمكن أن توفرها بصفة مباشرة وغير مباشرة.

وبالتزامن مع أعمال المؤتمر ينظم الاتحاد العربي للحديد والصلب “المعرض الدولى للحديد و الصلب 2024″ والذى سوف يشكل مساحة مناسبة لكل الفاعلين فى قطاع الحديد والصلب و التكنولوجيات والحلول التقنية الحديثة التي تساعد في تطوير وتنويع إنتاجية صناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى كونه المكان المناسب للقاء المنتجين بالمؤسسات والشركات الناشطة في مجال تجارة الحديد والصلب و التكنولوجيين.