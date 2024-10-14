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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب يد الأهلي : لا أفكر في الأدوار الإقصائية حالياً ببطولة أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز على سي إف جي الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.

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‎وقال مادسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا مباراة جيدة أمام سي إف جي الكونغولي الذي كان منافسًا قويًّا على أرضية الملعب.

‎وأضاف: درسنا الفريق الكونغولي جيدًا وكنا مستعدين للمباراة رغم ضيق الوقت، الآن نغلق صفحة مباراة سي إف جي ونبدأ الاستعداد لمواجهة إيتوال الكونغولي.

وتابع مادسن: لا نفكر في الأدوار الإقصائية، كل تركيزنا في الوقت الحالي هو الفوز في المباراة المقبلة ثم نبدأ التفكير في ربع النهائي.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19 في بطولة إفريقيا للأندية

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