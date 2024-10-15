نشرة التوك شو.. تطورات حادث العين السخنة ومطرب يعود للغناء بعد 17 سنة اعتزال

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الصحي للمصابين في حادث العين السخنة غير مستقر.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

إصابات مهددة للحياة.. تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث العين السخنة (فيديو)



وكشف المطرب حسن فؤاد سبب غيابه عن الوسط الفني لمدة 17 عاما، قائلا: “سبب غيابى وابتعادى عن الفن هو التفرغ لحفظ القرآن الكريم، والتحقت بمعهد القراءات وحصلت على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم”.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

حفظ القرآن.. حسن فؤاد يكشف كواليس اعتزاله الغناء والعمل إمام مسجد (فيديو)



أكدت دانا أبو شمسية، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يتعلق بالتصعيد الحالي من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، جاء التعقيب والرد الأول من رأس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يؤكد على أنه سيواصلون ضرب حزب الله دون رحمة والقصف الإسرائيلي سيمتد حتى بيروت.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

المشاورات الأمنية بتل أبيب الليلة تحدد شكل الرد الإسرائيلي على إيران



علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على حقيقة حرب نووية شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب الأحداث المتتالية وما يحدث في بعض الدول خلال الفترة الماضة.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

أبو الغيط يكشف حقيقة نشوب حرب نووية شاملة بالشرق الأوسط قريبا (فيديو)



أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، أن صافرات الإنذار دوت في 180 موقعا إسرائيليا، ما جعل الإسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ، بعد أن دوت صافرات الإنذار فيها.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

صافرات الإنذار تدوي بتل أبيب وأكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا للملاجيء (فيديو)



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن استقرار النظام السياسي المصري الحالي مطلب وغاية، مشددًا على أن الهدف في مصر شعبا وحكومة هو الاستقرار، موضحًا أن المخرج لتحقيق الاستقرار هو الابتعاد عن التهويل والتهوين.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

إبراهيم عيسى: استقرار النظام السياسي الحالي مطلب وغاية



قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأن تل أبيب ستواصل ضرب حزب الله دون رحمة، وسيتم قصف بيروت والضاحية الجنوبية.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

نتنياهو: تل أبيب ستواصل ضرب حزب الله دون رحمة (فيديو)



قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب هو الملاذ الآمن للدول وللأفراد، وهذا ما نشاهده الأن، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشرق الأوسط من الاضطربات.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

شعبة الذهب: المعدن الأصفر أفضل وسيلة للادخار والاستثمار الفترة الحالية (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدي الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يأتي في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

الحكومة: سعر الصرف مستقر منذ السياسيات الإصلاحية في مارس الماضي (فيديو