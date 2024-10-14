نتنياهو: تل أبيب ستواصل ضرب حزب الله دون رحمة (فيديو)

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأن تل أبيب ستواصل ضرب حزب الله دون رحمة، وسيتم قصف بيروت والضاحية الجنوبية.

وأوضحت أن هذا التصريح جاء؛ بسبب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن تقليص الغارات والضربات الإسرائيلية على العاصمة بيروت ذاتها؛ جاء بعد ضغط وطلب الإدارة الأمريكية، ولكن كان هناك نفي من وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من نتنياهو لهذا الخبر.



وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو، في هذا التصريح الصحفي، وكأنه يفند ما تناقلته في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك إلزامات تُفرض من قبل الإدارة الأمريكية على إسرائيل، لتقليص حجم الضربات الموجهة نحو العاصمة اللبنانية بيروت.

نتنياهو يستبق المشاورات الأمنية التي من المزمع عقدها في تل أبيب

وأوضحت أن نتنياهو يستبق المشاورات الأمنية التي من المزمع عقدها في تل أبيب لمباحثة تداعيات التصعيد في جنوب لبنان، وكذلك سيتم خلال هذه المشاورات تحديد شكل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وأشارت إلى أن هذا التصريح جاء بعد الضربات الصاروخية التي أطلقت من لبنان نحو تل أبيب، والتي على أثرها دوت صفارات الإنذار في أكثر من 194 موقعا، ما أدى لدفع ما يزيد عن مليوني مستوطن بالدخول والهروب إلى الملاجئ في تل أبيب الكبرى.

وأكدت أن جيش الاحتلال ذكر في بيانه، أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ بالستية أرض أرض من لبنان، وما سمع، هو دوي انفجارات للصواريخ الاعتراضية.