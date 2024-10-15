شعبة الذهب: المعدن الأصفر أفضل وسيلة للادخار والاستثمار الفترة الحالية (فيديو)

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب هو الملاذ الآمن للدول وللأفراد، وهذا ما نشاهده الأن، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشرق الأوسط من الاضطربات.



وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc": "أنصح الجميع بعدم الانسياق وراء تصريحات أي شخص يتحدث أنه على علم بأسعار الذهب في الفترة المقبلة".

الذهب سلعة استراتيجية

وتابع: “الذهب سلعة استراتيجية، ومخزون للقيمة، ومسعر عالميًا في بورصة عالمية، فالذهب ليس سلعة استهلاكية، وعلى من يريد الشراء الآن، أن يكون هدفه من الشراء هو الحفظ لقيمة الأموال والادخار”

وأردف: الفضة تندرج بعد الذهب من حيث الاستثمار في المعادن الثمينة، لكن تغيراته نسبية، عكس الذهب، ومن المحتمل أن يحقق مكاسب أفضل من الذهب، لأنه انخفاضه صعب للغاية، لكن الذهب أفضل من حيث الادخار والاستثمار، ولا مانع من ادخار جزء صغير من الفضة.

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا، الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 زيادة مقارنة بأسعار الأيام الماضية.

جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع سعر الذهب بالدولار في البورصات العالمية.. نرصد فيما يلي تفاصيل سعر الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب عيار 24 :

ارتفع سعر الذهب عيار 24، خلال تعاملات اليوم الإثنين في محلات الصاغة، لبياع الجرام بـ 4114 جنيهًا و4091 جنيهًا في حالة الشراء.

أسعار الذهب عيار 21 :

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 ليسجل الآن 3600 جنيه للبيع في المقابل 3580 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 18 :

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 إلى 3085 جنيهًا للبيع، مقابل 3068 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 والذي يزن 8 جرامات 28800 جنيه للبيع، و28640 جنيهًا للشراء خلال تعاملات صباح الإثنين 14 أكتوبر 2024.